Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni IsraeleNuovo sciopero generaleFlotillaUcraina RussiaVittorio Sgarbi Emanuele Ragnedda
Acquista il giornale
Ultima oraFitch alza il rating di Intesa Sanpaolo ad A-
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Fitch alza il rating di Intesa Sanpaolo ad A-

Fitch alza il rating di Intesa Sanpaolo ad A-

L'outlook è stabile

L'outlook è stabile

L'outlook è stabile

Fitch Ratings ha migliorato il rating assegnato a Intesa Sanpaolo per il lungo termine senior preferred (unsecured) a A- da BBB, quello per i depositi a breve termine a F1 da F2 e il viability rating a 'a-' da 'bbb'. L'outlook è stabile.

Dopo l'azione riguardante l'Italia resa nota dall'agenzia il 19 settembre scorso, il rating per il lungo termine di Intesa Sanpaolo si colloca adesso a un livello di un notch superiore a quello dell'Italia.

Secondo l'agenzia, il miglioramento di "due notch riflette la combinazione del recente miglioramento del rating di lungo termine dell'Italia a BBB+ da BBB e l'eccezionale posizione di forza di Intesa Sanpaolo rispetto ai concorrenti domestici, posizione che è supportata dalla diversificazione di prodotti e ricavi e dallo status di flight to quality", si legge in una nota.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Banche