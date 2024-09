First Cisl lancia a Firenze la scuola sindacale nazionale

"Un investimento sulle persone, sulla loro capacità di leggere con spirito critico i cambiamenti della società, un laboratorio di confronto con il mondo accademico e culturale". Questi gli obiettivi della First Cisl per il lancio della Scuola Sindacale Nazionale, iniziativa che è stata presentata oggi presso il Centro Studi Cisl di Firenze come sottolinea u na nota. Il processo che ha portato alla costituzione della Scuola Sindacale Nazionale ha preso avvio con l'Assemblea organizzativa di First Cisl, svoltasi nel novembre scorso a Roma. "La Scuola Sindacale Nazionale ha l'obiettivo primario di favorire lo sviluppo delle persone - ha spiegato il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani - e di consentire un confronto aperto a esperienze e stimoli sia del mondo accademico che culturale, interno ed esterno alla Federazione stessa. Giulio Pastore, il fondatore della Cisl, ci ha spiegato che il sindacato non deve essere solo uno strumento di difesa economica, ma deve diventare una scuola di democrazia, di responsabilità, di solidarietà e di promozione umana. E' questo lo spirito che ci ha guidato nel progettare la Scuola.