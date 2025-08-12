Firmato l'accordo a Roma; advisor finanziari Mediobanca e Equita

Passa in mani italiane la rete di distribuzione a marchio Esso, finora controllata da capitali esteri. È stato firmato stamani a Roma l'accordo per la vendita di Eg Italia - titolare di circa 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale - a un Consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap.

L'operazione sarà notificata e sottoposta all'autorizzazione dell'Agcm. Advisor del Consorzio per l'operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.

"L'operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico, quale la rete di 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e di servizi su strada (convenience store, servizi di ristorazione), nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento - dicono Agostino Apa ed Enrico Zampedri a nome del Consorzio - L'operazione, unica per impostazione nella storia del nostro settore, dimostra come le nuove sfide stimolino la creatività e la capacità di adattamento delle nostre aziende che hanno realizzato un'alleanza in grado di finalizzare questo progetto altrimenti impossibile".

Pad Multienergy SpA (Brescia) fa capo alle famiglie Zani Ondelli e Petrolini; Vega Carburanti Spa (Mestre) alla famiglia Vianello; Toil Spa (Napoli) alla famiglia Toti; Dilella Invest Spa (Bari) alla famiglia Dilella; Giap Srl (Modica) alla famiglia Minardo.