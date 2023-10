Firmato accordo tra Repx e Visa per nuova carta di pagamento

Repx PLC e Visa, uno dei leader mondiali dei pagamenti digitali, hanno siglato un accordo globale che consentirà ai clienti di Repx e ai loro partner internazionali nei settori dello sport, della moda, dei media e dei servizi commerciali di utilizzare le loro carte ovunque sia accettato il logo Visa. Questo accordo aiuterà Repx a implementare il proprio modello di business e a costruire relazioni commerciali in nuovi territori in tutto il mondo, sviluppando soluzioni bancarie digitali su misura per gli appassionati di sport, nonché per i marchi con cui lavora la fintech. Inoltre, grazie a questa partnership Repx offrirà ai propri clienti soluzioni tecnologiche come la Visa Direct e aggiungerà al proprio portafoglio prodotti come la Visa Analytics Platform (VAP), un sistema per comprendere il comportamento di spesa e profilare fan e follower. Repx è una fintech che unisce la tecnologia e la passione di milioni di fan in tutto il mondo con i social media, permettendo a squadre sportive, celebrità, influencer e marchi di connettersi in modo innovativo con i fan attraverso esclusive carte prepagate, carte di debito e prodotti digitali co-branded. Il primo lancio è avvenuto a metà del 2022 con la tessera Payfan AC Milan e la tessera Payfan Torino FC. Inoltre, Repx, che ha anche sviluppato una propria piattaforma di eSport, continuerà con la squadra scozzese Glasgow Rangers, oltre a numerosi altri marchi dello sport, degli sport motoristici, della moda e varie celebrità della musica e dell'intrattenimento. "Grazie a questo accordo strategico globale con Visa la nostra innovativa fintech avrà mezzi ancora migliori per le sue offerte rivolte al suo core business, come i fan del calcio e dello sport, nonché gli altri brand partner, con una gamma di soluzioni di pagamento in tutti i territori del mondo" ha dichiarato Antonio Matta, Direttore Esecutivo di Repx. "Siamo lieti di lavorare con Repx e non vediamo l'ora di aiutarli a fornire servizi digitali di pagamento per marchi, appassionati di calcio e sport di tutto il mondo" ha affermato Luigi Marandola, Global Head of Co-Brands di Visa.