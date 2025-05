Fiom Cgil chiede garanzie a Stellantis su turn over lavoratori a Melfi

"A fronte della dichiarazione da parte dell'azienda" per Melfi (Potenza) "di ulteriori 500 uscite incentivate e di 250 lavoratori in prestito presso altri stabilimenti, la Fiom Cgil ha chiesto a Stellantis garanzie sul turn over dei lavoratori". Così la segretaria generale della Fiom Basilicata, Giorgia Calamita, a margine di un incontro con i dirigenti della fabbrica. "Con queste prossime uscite - ha aggiunto - la forza lavoro nello stabilimento si riduce ulteriormente, passando da 5.361 dipendenti a 4.861: il rischio quindi di uno svuotamento di Melfi si fa sempre più concreto nonostante gli annunci dei nuovi modelli".