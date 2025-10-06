Finlogic acquista il 100% della lombarda Etiservice

Finlogic, gruppo attivo nel settore dell'information technology, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisto del 100% di Etiservice Srl, azienda lombarda specializzata nella produzione di etichette adesive a bobina e in foglio. Continua così il processo di crescita per linee esterne del gruppo che realizza soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti e leader nella produzione di etichette autoadesive in bobina che in sette anni sono state portate a termine 16 acquisizioni, di cui 5 nell'ultimo anno.

Con questa operazione Finlogic può contare su 9 stabilimenti di produzione, di cui uno in Spagna. L'acquisizione di Etiservice assume grande rilevanza strategica, perché permette di rafforzare ulteriormente la presenza in Italia, incrementare i ricavi all'estero (Etiservice ha numerosi clienti internazionali) e le tecnologie di stampa, allargando l'offerta di soluzioni per l'etichettatura e potenziando le possibilità di cross-selling.

Francesco Giardino Roch, socio unico e Ceo di Etiservice, continuerà a guidare l'azienda come presidente e amministratore delegato, garantendo continuità e valore. Resteranno coinvolti nella governance operativa anche tutti gli attuali manager, che manterranno i loro incarichi con ulteriori responsabilità esecutive.

Per il Ceo di Finlogic Dino Natale "Questa nuova acquisizione conferma la bontà di un progetto che piace agli imprenditori del settore proprio perché lascia alle aziende acquisite autonomia gestionale e identità, valorizzando il ruolo dell'imprenditore all'interno del gruppo".