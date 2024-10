Fink (BlackRock), bene nozze tra banche, non parlo di Unicredit

L'amministratore delegato di BlackRock Larry Fink auspica le nozze tra banche in Europa ma non commenta il caso Unicredit-Commerzbank. Lo afferma intervenendo alla conferenza 'Berlin Global Dialogue' in corso nella capitale tedesca rispondendo a una domanda. "L'"Europa ha bisogno di rafforzare il sistema del mercato dei capitali - spiega - e ha bisogno di un sistema bancario più unito". Ma per quanto riguarda Unicredit e Commerzbank non intende commentare su "nessuna attività" tra i due istituti essendo BòlackRock azionista di entrambi. "Sono un grande sostenitore di una unione tra banche e mercato dei capitali", sottolinea. Con una quota del 7,01% in Piazza Gae Aulenti e una del 7,34% di Commerzbank BlackRock è tra i principali azionisti di entrambe. Nell'istituto tedesco è il terzo dopo la stessa Unicredit (21,21% dei diritti di voto) e lo stato tedesco (12,11%).