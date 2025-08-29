Finita udienza su governatrice della Fed, nessuna decisione

L'udienza sulla governatrice della Fed Lisa Cook si è chiusa senza alcuna decisione del giudice. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il giudice ha chiesto ai legali delle due parti di valutare se può evitare di emettere un ordine temporaneo per preservare lo status quo mentre considera i meriti della battaglia legale. Il legale di Cook, Abbe Lowell, ha notato che non accetterà nessuna situazione che consenta a Donald Trump di cercare di sostituire Cook. Il giudice ha inoltre concesso alle parti di presentare ulteriori documenti entro martedì.