Fininvest completa la cessione del Monza agli americani di Blv

Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno finalizzato questa mattina, a quanto apprende ANSA, il closing relativo alla cessione dell'AC Monza. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, va l'80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. L'operazione, secondo quanto si apprende, assegna al club un 'enterprise value' di 45 milioni di euro.