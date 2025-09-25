Fininvest completa la cessione del Monza agli americani di Blv

Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno finalizzato questa mattina, a quanto apprende ANSA, il closing relativo alla cessione dell'AC Monza. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, va l'80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. L'operazione, secondo quanto si apprende, assegna al club un 'enterprise value' di 45 milioni di euro.
Giovedì 25 Settembre 2025
Ultima oraFininvest completa la cessione del Monza agli americani di Blv