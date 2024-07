Fincantieri: VARD costruirà nave da lavoro

VARD, controllata norvegese del gruppo Fincantieri e fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di un nuovo Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) all'avanguardia per la società norvegese REM. Si tratta della terza unità di questo tipo che VARD realizza per REM, dopo le consegne nel 2023 di REM Power e nel 2024 di REM Wind. La nuova unità, che verrà consegnata alla fine del 2026, sarà progettata per offrire supporto durante le fasi di costruzione, operazione e manutenzione di parchi eolici offshore a livello globale. A contraddistinguerla sarà il design VARD 4 19, sviluppato da VARD; inoltre, grazie al sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico e a batteria, la nave sarà concepita per operazioni altamente flessibili ed efficienti dal punto di vista del consumo di carburante. Sempre in ottica sostenibilità ed efficientamento energetico, grandi spazi all'interno della nave saranno destinati a futuri aggiornamenti o alla conversione a fonti a emissioni zero. La nuova nave, che verrà costruita nel cantiere Vard Vung Tau in Vietnam, sarà lunga 85 metri e larga 19,5 metri, e potrà ospitare fino a 120 persone, tra cui 93 tecnici di turbine eoliche e un equipaggio fino a un massimo di 27 persone.