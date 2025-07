Fincantieri, ricavi '24%, Ebitda +45%, tutte le voci in crescita

Ricavi a 4.576 milioni di euro +24% rispetto a euro 3.681 milioni del primo semestre 2024; Ebitda in forte aumento (+45%) a 311 milioni (214 milioni), trainato dalla crescita in tutti i segmenti di business; Ebitda margin al 6,8%, in progresso rispetto al 5,8% del primo semestre 2024 e al 6,3% del 2024; Utile netto a 35 milioni di euro, cifra che consolida il ritorno all'utile già raggiunto a fine 2024 (27 milioni) e in miglioramento rispetto alla perdita di euro 27 milioni dei primi sei mesi 2024. Carico di lavoro record, per 57,7 miliardi, 100 navi in portafoglio. Sono i dati del primo semestre 2025 di Fincantieri.