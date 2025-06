Fincantieri, Marina Militare ordina 2 unità multi missione

Fincantieri ha siglato un contratto per la costruzione di due unità PPA -Multipurpose Combat Ship, che sostituiranno quelle cedute alla Marina indonesiana, del valore di circa 700milioni di euro. L'integrazione del contratto, avviato con l'ultima "Legge Navale", è gestita da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), costituito tra Fincantieri, mandataria, e Leonardo, mandante. Il valore del contratto include attività già realizzate per le unità successivamente cedute all'Indonesia.

I due nuovi PPA -Multipurpose Combat Ship, in configurazione "Light Plus", saranno costruiti nel Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano; le consegne sono previste rispettivamente nel 2029 e nel 2030.

Per Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. di Fincantieri, "le nuove unità rafforzano la filiera nazionale, garantendo continuità produttiva e stabilità occupazionale e contribuiscono a consolidare il ruolo dell'Italia come attore centrale nello scenario geopolitico globale della difesa, dove lo shipbuilding è sempre più elemento chiave di influenza e cooperazione internazionale".

Le PPA -Multipurpose Combat Ship sono navi altamente flessibili che possono svolgere compiti come il pattugliamento, il soccorso in mare, operazioni di Protezione Civile, e combattere in prima linea. Sono previste diverse configurazioni di sistema di combattimento: "leggera", integrata di capacità di autodifesa, "completa", equipaggiata con il massimo della capacità di difesa. Inoltre, l'unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata a poppa. Sono lunghe 143 metri e possono raggiungere la velocità di oltre 31 nodi; portano 171 persone di equipaggio e sono dotate di impianto di propulsione combinato diesel e turbina a gas (CODAG) e di un sistema di propulsione elettrica Hanno capacità di fornire a terra acqua potabile e corrente elettrica.