Fincantieri investe in WSense per innovazione nella comunicazione subacquea

Fincantieri ha formalizzato la partecipazione a un investimento in WSense, specializzata in monitoraggio e comunicazione subacquea. Lo rende noto lo stesso gruppo precisando che l'operazione prevede la sottoscrizione di un prestito convertendo in equity per un importo iniziale di 2,5 milioni di euro, con la possibilità di incrementare l'investimento di un ulteriore importo di altri 2,5 milioni.

La collaborazione tra le due realtà risale alla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) il 21 dicembre 2023, che ha già consentito, tra l'altro, l'aggiudicazione di tre bandi promossi dal Polo nazionale della dimensione subacquea per la comunicazione subacquea. Fincantieri e WSense sono inoltre impegnate a partecipare a ulteriori bandi nazionali ed europei per l'innovazione nel settore Underwater.

Per Pierroberto Folgiero, a.d e d.g di Fincantieri, l'investimento è "un ulteriore passo nella strategia di innovazione e digitalizzazione. Le tecnologie di Wsense aprono a nuove possibilità per il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture marittime e sono abilitanti per lo sviluppo dell'intera dimensione subacquea". Dall'altro canto, per Chiara Petrioli, ceo di WSense, l'ingresso di Fincantieri nel capitale di WSense "ci permette di accelerare la nostra crescita industriale e commerciale, rafforzando il posizionamento di WSense come attore chiave in un settore cruciale per sicurezza, sostenibilità e competitività del Paese".