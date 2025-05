Fincantieri ed Enra Energy Solutions: Accordo per il Rinnovo della Flotta Malese

Fincantieri ed Enra Energy Solutions (Ees) hanno firmato un Accordo di Collaborazione Tecnica a sostegno del programma strategico "15 to 5" promosso dalla Royal Malaysian Navy per il rinnovo della propria flotta. La firma è avvenuta In occasione della fiera Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (Lima), in corso in Malesia, alla presenza del Ministro della Difesa malese, H.E. Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, e del Sottosegretario per la Difesa italiano, Matteo Perego di Cremnago, ed è stata sottoscritta da Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, e Ikhlas Zainal, ad di Enra Energy Solutions.

L'iniziativa mira al rafforzamento delle capacità operative della Malesia nel settore navale e a stimolare la crescita dell'industria nazionale; apre la strada a una partnership per fornitura e supporto di unità navali di nuova generazione, incluse quelle di supporto multiruolo (Multi Role Support Ships) e le unità da pattugliamento (Littoral Mission Ships batch 3). Queste piattaforme sono progettate per potenziare l'efficienza e la prontezza operativa in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Fincantieri metterà a disposizione l'esperienza nello sviluppo di piattaforme navali ad alta tecnologia. Ees è una delle principali aziende di riferimento in Malesia nei servizi di manutenzione, riparazione e supporto logistico e sarà determinante per la creazione di una filiera locale specializzata nella difesa marittima. Obiettivo di Fincantieri è integrare le capacità locali in programmi di difesa avanzati, generando valore aggiunto con know-how, trasferimento di tecnologia, competenze.

Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, ha sottolineato che "il Sud-Est asiatico è una regione strategica per il futuro dell'industria della difesa marittima". In questo senso, la collaborazione con Enra Energy Solutions è "un passo verso la costruzione di un sistema industriale solido in Malesia che coniuga la nostra esperienza globale con l'eccellenza locale".