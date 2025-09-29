Fincantieri costruirà due navi per Tui da oltre 2 miliardi

Fincantieri e TUI Cruises (joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises Ltd) hanno firmato oggi un contratto per la progettazione e la costruzione di due nuove navi da crociera. L'ordine, che sostituisce il Memorandum of Agreement (MoA) siglato nel marzo 2025 con TUI AG per costruire due navi destinate al brand Marella Cruises, supera i due miliardi di euro. Le unità, in consegna nel 2031 e 2032, saranno più grandi rispetto a quelle inizialmente previste per Marella Cruises e saranno costruite secondo i più recenti standard ambientali.