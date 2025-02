Fincantieri consegna nave da crociera innovativa a Tui Cruises a Monfalcone

"Questo cantiere ha consegnato tre prototipi di seguito, cioè questa struttura è stata sottoposta a uno sforzo tecnico, operativo e manageriale enorme. Per questo, ringrazio il cantiere e tutte le persone che vi lavorano, tutti i capi officina e gli altri e le maestranze che, lavorando durante le feste di Natale, hanno consentito questo". Lo ha detto Pierroberto Folgiero nel corso della cerimonia di consegna di una nave da crociera realizzata nei cantieri di Monfalcone alla Tui.

"Siamo semplicemente esaltati di consegnarvi questa nave - ha detto rivolgendosi alla dirigenza tedesca seduta in platea - Una nave bellissima e che ha tantissimi contenuti tecnologici che sono i grandi passi avanti che l'industria crocieristica e Fincantieri ha fatto in questi anni". Folgiero si è soffermato sull' alto livello di innovazione, digitalizzazione ed automazione raggiunto per questa unità sottolineando di essere stato la settimana scorsa a Monfalcone per verificare lo stato dei lavori. "Dentro c'è il meglio di ambizioni, transizione energetica e tutte le competenze strutturali e di allestimento" d cui è capace il gruppo Fincantieri.

Gli ha fatto eco Wibcke Meieri, a.d. di Tui Cruises, che ha detto di essere "superorgogliosa di questa nave e di questo lavoro". Meieri ha parlato di "un grande investimento" da parte della Tui e di resilienza industriale: "Abbiamo tenuto duro durante la pandemia senza mai rinunciare".