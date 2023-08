Fincantieri, completato un maxi ammodernamento per Crystal

Fincantieri ha completato l'ammodernamento in parallelo di due navi da crociera per Crystal (A&K Travel Group), consegnando nei giorni scorsi Crystal Symphony. La prima unità, Crystal Serenity, è rientrata nella flotta della società armatrice il 20 luglio. Il contratto è stato perfezionato a dicembre e i lavori si sono protratti per circa cinque mesi "elevando - spiega Fincantieri - significativamente il livello di servizi e alloggi a bordo". È stata rivoluzionata la parte alberghiera delle unità, interessando anche quella impiantistica. In ciascuna nave, tre ponti sono stati trasformati con l'installazione di oltre 100 nuove suite e cabine di dimensioni doppia, tripla e talvolta quadrupla rispetto alle 230 precedenti. Ulteriori 100 sono state rimodernate, senza modificarne le dimensioni. I casinò sono stati rimossi per far spazio a lounge. Aggiornati anche gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. Infine, le carene sono state trattate con speciali vernici ecosiliconiche di ultima generazione, che riducono l'attrito e i consumi di carburante. "Si tratta di una delle più importanti commesse gestite presso il nostro arsenale triestino San Marco, che ci permette di consolidare ulteriormente la leadership di Fincantieri Services nel comparto refitting e refurbishment a livello globale che crescerà molto nei prossimi anni per la rivoluzione digitale e verde in corso", ha osservato Folgiero. Crystal Serenity e Crystal Symphony hanno una lunghezza di quasi 240 metri, una stazza di circa 51mila tonnellate e una capacità massima che oggi si attesta rispettivamente a circa 740 e 606 passeggeri.