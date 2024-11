Fincantieri, a Vard commessa per 5 navi "walk-to-work"

La Vard, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri, si è aggiudicata una commessa per la progettazione e la costruzione di cinque navi "walk-to-work" per un cliente internazionale il cui nome non è stato reso noto. Si tratta di unità di tipo Service Operation Vessel (SOV) munite di passerella stabilizzata per consentire l'accesso alla piattaforma eolica. Le unità, infatti, forniranno servizi di manutenzione, approvvigionamento e operatività per le piattaforme offshore nel settore oil & gas. Saranno costruite nel cantiere Vard di Vung Tau (Vietnam). Il valore della commessa, secondo stime di mercato, è di circa 350 milioni di euro