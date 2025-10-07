Fim, crollo di un terzo della produzione Stellantis nei 9 mesi

Continua a peggiorare la produzione Stellantis. Nei primi 9 mesi - secondo i dati della Fim Cisl - sono state realizzate 265.490 unità tra auto e veicoli commerciali, con un calo del -31,5% sullo stesso periodo 2024. Per le auto la flessione è del 36,3% (151.430 unità), per i furgoni del 23,9% (114.060). Tutte le fabbriche registrano perdite tra il 17% e il 65%. "Il 2025 chiuderà con una riduzione di un terzo dei volumi produttivi, ben peggiore di quanto previsto: poco più di 310.000 unità, con le auto sotto quota 200.000" dice il leader Fim, Ferdinando Uliano che considera cruciale l'incontro con l'ad Antonio Filosa del 20 ottobre.