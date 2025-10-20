Filosa, sindacati ci sostengano per cambiare le regole Ue

I sindacati devono sostenere Stellantis nella richiesta di revisione della regolamentazione europea. Lo ha chiesto l'amministratore delegato Antonio Filosa. "Serve rivedere la regolamentazione europea - ha detto Filosa - che non tiene in debito conto della realtà del mercato e del contesto industriale. E' un obiettivo collettivo: stiamo lavorando intensamente con l'Acea e direttamente con la Commissione Europea. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno del supporto di tutti gli stakeholder, e in particolare delle organizzazioni sindacali di tutte le aree in cui operiamo, a partire da voi qui in Italia dove abbiamo un grande piano che si chiama Piano Italia."