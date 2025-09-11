Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Filosa, 'servono super-incentivi Ue per le auto piccole'
11 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Filosa, 'servono super-incentivi Ue per le auto piccole'

C'è l'esigenza di "super incentivi per le auto più piccole che consumano ed emettono meno di quelle grandi e poi la neutralità tecnologica. Sono punti pragmatici che l'Ue dovrebbe cogliere. Dobbiamo lavorare insieme su azioni strategiche urgenti, a partire dai veicoli commerciali". Lo ha ribadito l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, in un webinar in occasione della Autumn Conference 2025 di Kepler Cheuvreux. Filosa ha sottolineato che i target Ue sulle emissioni "sono insostenibili, in Europa siamo passati da 19 a 15 milioni di auto con la perdita di circa 3 milioni di auto. L'Europa è la regione che sta rallentando di più".

