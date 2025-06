Filosa ai dipendenti del mondo, presto il nuovo piano strategico

"Abbiamo già iniziato a rivedere il nostro piano strategico a lungo termine, che condivideremo quando saremo pronti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha tenuto la sua prima 'Town Hall' globale dall'Italia, a Torino, presso l'Heritage Hub, trasmessa a tutti i dipendenti Stellantis collegati dai vari Paesi del mondo.

"Il nostro obiettivo - ha detto Filosa - è chiaro: prendere le decisioni giuste, mettendo al primo posto le nostre persone, ponendo il nostro cliente al centro di tutto ciò che facciamo e, in questo modo, creando valore. Costruiamo un ambiente in cui il rispetto è alla base di tutto. Un ambiente in cui le persone sanno di poter parlare e di essere ascoltate. Con persone come voi, con una serie di obiettivi chiari, che lavorano insieme con rispetto e fiducia reciproca, tutto questo, unito alla nostra mentalità competitiva, ci renderà inarrestabili".

Filosa ha presentato a tutti i lavoratori le sue "priorità per l'azienda: far crescere il business di Stellantis lanciando i prodotti giusti che i clienti vogliono e che rappresentano il vero Dna dei nostri marchi; migliorare l'esecuzione industriale; stabilire per noi stessi la più alta ambizione in termini di qualità, e il momento è adesso; prepararsi per il futuro. E c'è anche un'altra priorità, fare tutto questo con intensità e gioia", ha sottolineato.

Filosa ha concluso la sua prima Town Hall globale concentrandosi sull'importanza di creare un'unica squadra: "Facciamo un patto oggi, insieme: non usiamo più la dizione ex-Fca ed ex-Psa, siamo Stellantis".