Fieracavalli Verona, 125/a ediz. dal 9 al 12 nov.

Dal 9 al 12 novembre, torna a Verona Fieracavalli, la rassegna dedicata al mondo equestre e agli sport ad esso collegati. "125 anni di passione che unisce" è il claim della manifestazione, presentata oggi a Milano. Numeri imponenti: 2.500 cavalli di 60 razze, quattro giorni di manifestazione durante i quali sportivi, operatori del settore e appassionati potranno scoprire tutte le sfaccettature del mondo equestre grazie a 12 padiglioni e 6 aree esterne per oltre 128mila metri quadrati. 35 associazioni allevatoriali, 700 aziende espositrici da 25 Paesi e oltre 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni. La nuova edizione pone l'accento sull'affinità elettiva tra uomo e animale: dalla campagna stampa, al nuovo progetto Horse Safety System, passando per il meglio del comparto allevatoriale. All'inaugurazione della rassegna, annunciato dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, è atteso il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e nei giorni successivi della kermesse i Ministri dello Sport e del Turismo.