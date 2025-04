Fiera Milano sottoscrive finanziamenti con Crédit Agricole Italia e Banco Bpm per il Piano 2024-2027

Fiera Milano ha sottoscritto oggi due finanziamenti, della durata di cinque anni, con Crédit Agricole Italia e Banco Bpm. Le risorse, 10 milioni di euro per ciascun finanziamento, supporteranno gli investimenti previsti dal Piano Strategico 2024-2027, con un focus sullo sviluppo e sul potenziamento delle infrastrutture digitali e tecnologiche. Al contempo - spiega Fiera Milano in una nota - garantiranno la piena copertura degli investimenti ricorrenti con risorse dedicate, preservando la liquidità e mantenendo flessibilità strategica per future opportunità di sviluppo e crescita per linee esterne.

Strutturati ai sensi dei Sustainability-Linked Loan Principles (Sll), i due finanziamenti prevedono un meccanismo di adeguamento del tasso di interesse basato sul raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

"L'adozione di questi innovativi strumenti finanziari - commenta Francesco Conci, a.d e d.g di Fiera Milano - ci consente di allineare le scelte finanziarie agli obiettivi del Piano di Sostenibilità Integrato 2024-2027, rafforzando il legame tra performance economica e sostenibilità. L'obiettivo di ridurre le nostre emissioni di carbonio e di aumentare l'utilizzo di energie rinnovabili riflette la nostra volontà di contribuire attivamente alla transizione ecologica, mentre l'incremento delle azioni destinate ai dipendenti attraverso il nostro Piano di Azionariato Diffuso consolida il nostro impegno verso il benessere sociale e lo sviluppo del capitale umano. Questa operazione è una chiara testimonianza della nostra visione di un business che cresce in modo responsabile e sostenibile, integrando pienamente la sostenibilità nella nostra strategia aziendale".