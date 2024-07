Fiera Milano cresce nel semestre, ricavi a 144 milioni

Fiera Milano chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi in crescita del 9,2% a 144,4 milioni di euro. Il risultato netto si attesta a 22,6 milioni di euro. La società migliora le stime sui risultati attesi per il 2024 con ricavi a 250-255 milioni di euro, un margine operativo lordo a 70-75 milioni, e della disponibilità finanziaria netta a 60-65 milioni. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 54,6 milioni, in crescita del 31% rispetto al primo semestre del 2023. Nel periodo si sono svolte 37 manifestazioni fieristiche (22 in Italia e 15 all'estero, 24 direttamente organizzate e 13 ospitate) e 67 eventi congressuali (di cui 26 con annessa area espositiva) per un totale di 836.415 metri quadrati totali occupati. Nei primi sei mesi del 2024 il gruppo Fiera Milano ha "registrato ricavi ed ebitda in aumento e un utile netto delle attività in continuità in significativo miglioramento rispetto al 2023. Le principali manifestazioni in calendario nel semestre hanno avuto ottime performance", spiega Francesco Conci, l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano.