Fiera Milano, 228 milioni di investimenti per la Fondazione.

Grazie agli investimenti per 228 milioni di euro previsti dal nuovo piano triennale fino al 2026, Fondazione Fiera Milano mira a riaffermare il proprio ruolo centrale nello sviluppo di settori strategici per Milano e per l'intero Paese, con la rigenerazione delle aree che ospiteranno anche il centro di produzione Rai e alcune strutture per le Olimpiadi invernali del 2026. La parte più consistente degli investimenti, pari a 177,5 milioni di euro, è destinata infatti a interventi di rigenerazione urbana, come la nuova sede Rai, il campus, l'albergo Scarampo e lo spostamento di MiCo Nord. I restanti fondi saranno impiegati per realizzare interventi di digitalizzazione e sostenibilità, per la manutenzione straordinaria del quartiere fieristico, che comprende l'adattamento dei padiglioni per le Olimpiadi 2026, e per le azioni che Fondazione Fiera intraprenderà in ambito sociale, culturale e formativo. Per il triennio 2024-2026 Fondazione Fiera Milano prevede un margine operativo di oltre 111 milioni di euro e un utile netto di 21,7 milioni, con un patrimonio netto di 769 milioni alla fine del 2026, in aumento rispetto a quello attuale.