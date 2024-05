Fiepet, 180 mila nuovi tavolini all'aperto dal 2020

Bar, ristoranti e altri pubblici esercizi dal 2000 hanno allestito nuovi spazi esterni per quasi 750 mila metri quadri complessivi, pari a 180 mila tavoli. Questo aumento dei dehors è giudicato positivamente da tre italiani su quattro secondo un sondaggio realizzato da Swg a fine 2023. Ma un tavolo su due potrebbe essere a rischio il 31 dicembre, quando scadrà la proroga delle deroghe introdotte per far fronte all'emergenza da Covid. Sono i dati presentati da Fiepet Confesercenti in un'audizione alla commissione Attivita' produttive, commercio e turismo della Camera sulla delega al Governo in materia di riordino delle norme relative ai dehors. "Serve, a questo punto, per evitare il continuo e ripetuto ricorso alla decretazione straordinaria, una disciplina strutturale", è la richiesta di Fiepet che giudica la proposta di legge al centro dell'audizione "la migliore soluzione attualmente sul tavolo, poiché si pone l'obiettivo di risolvere un problema che si trascina ormai da anni, coniugando le esigenze di sicurezza e ordine pubblico nonché di tutela del decoro urbano con le nuove esigenze che accomunano imprese e cittadini".