Fiducia nelle Borse di Asia e Pacifico con negoziati Usa-Cina sulle terre rare

Prevale la fiducia sulle principali Borse di Asia e Pacifico nel primo giorno della settimana, che coincide con la ripresa dei negoziati tra Usa e Cina, concentrati sulle terre rare. Tokyo ha guadagnato lo 0,92%, spinta dal dato sul Pil invariato, migliore quindi delle stime su un calo dello 0,2%, Taiwan lo 0,6% e Seul l'1,39%. In controtendenza Sidney (-0,27%), ancora aperte Hong Kong (+1,14%), Shanghai (+0,36%), con l'inflazione cinese in calo meno delle stime (-0,1%), Mumbai (+0,42%) e Singapore (+0,16%). Positivi i future sull'Europa, in calo quelli sui listini Usa. In arrivo in serata la stima sul Pil Usa della Fed di Atlanta.

Segno meno per il greggio (Wti -0,22% a 64,44 dollari al barile) e soprattutto per l'oro (-1,26% a 3.318,18 dollari l'oncia), mentre riduce il rialzo il gas naturale (+0,15% a 36,3 euro al MWh). Debole il dollaro a 0,87 euro, a 144,3 yen e a meno di 0,74 sterline, mentre scende a 92,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,6 punti sopra al 2,56%.

Il calo del dollaro spinge i titoli dei grandi esportatori giapponesi, dai produttori di semiconduttori Socionext (+7,32%) e Advantest (+4,84%) agli automobilistici Suzuki (+1,52%) e Mazda (-1,22%), mentre appare fiacca Toyota (-0,34%). Sul fronte dell'elettronica contrastate Casio (+2,99%), Panasonic (-2,07%) e Nikon (-1,23%), cauta invece Sony (+0,29%). Positivi i bancari Mitsubishi Ufj (+0,97%) e Nomura (+0,4%).