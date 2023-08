Fiducia delle imprese ad agosto ai minimi da novembre 2022

Ad agosto 2023 si stima un lieve calo del clima di fiducia dei consumatori con l'indice che passa da 106,7 a 106,5 e una diminuzione più accentuata per l'indice composito del clima di fiducia delle imprese che cala da 108,9 a 106,8. Lo rileva l'Istat sottolineando che per le imprese si è registrato un generalizzato peggioramento in tutti i comparti economici indagati e che l'indice si attesta sul valore più basso da novembre 2022. L'indice di fiducia passa da 99,1 a 97,8 nella manifattura e da 166,5 a 160,2 nelle costruzioni. L'indice passa, nel commercio al dettaglio, da 111,0 a 108,8 e nei servizi di mercato da 105,5 a 103,6.