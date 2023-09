Fiducia consumatori e imprese, Istat, calo secondo l'indagine

A settembre cala il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, come rileva l'Istat. Secondo l'Istituto di statistica, l'indice sulla fiducia dei consumatori scende da 106,5 a 105,4, mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese passa da 106,7 a 104,9. Per le imprese, "l'indice complessivo si attesta sullo stesso valore di ottobre 2022" e "la diminuzione si estende a tutti i settori di attività, con l'eccezione delle costruzioni". L'indice di fiducia dei consumatori, inoltre, si riduce per il terzo mese consecutivo, raggiungendo il valore più basso dallo scorso giugno.