Fibercop, conti semestre in linea, fibra in 13,2 milioni case

Nel primo semestre 2025 FiberCop ha registrato risultati "pienamente in linea con il budget". I ricavi sono stati pari a 1.861 milioni di euro, e l'Ebitdaal organico a 824 milioni di euro. In una nota la società prevede che i ricavi nel secondo semestre 2025 beneficeranno della stagionalità relativa al segmento B2B che produrrà i suoi effetti nella seconda metà dell'anno. "L'aumento dei ricavi e l'impatto a regime di oltre 100 milioni di euro di efficienze sui costi realizzate nel primo trimestre di quest'anno si prevede che possano ulteriormente sostenere i risultati nella seconda metà del 2025", viene specificato.

Nella prima metà del 2025 le linee attive gestite da FiberCop sono pari a 14 milioni e 144mila. La riduzione di 364mila linee rispetto all'intero 2024 rientra nel trend di naturale migrazione all'Ftth (Fiber to the home). La quota di mercato di FiberCop nelle nuove attivazioni Ftth è salita al 63% nel primo trimestre del 2025 rispetto alla quota del 59% registrata nel quarto trimestre del 2024.

Gli investimenti complessivi nei sei mesi sono stati pari a 1,2 miliardi di euro, con 13,2 milioni di unità immobiliari (UI) coperte con la tecnologia Ftth in tutta Italia (+1 milione di UI rispetto a fine anno 2024). "Questo risultato - viene sottolineato - supera gli obiettivi previsti dal budget di 100 mila linee e rappresenta circa il 65% del totale delle unità immobiliari che l'azienda intende coprire entro il 2027 (il 60% registrato alla fine del 2024)".