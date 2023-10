Fiber Open, città subito smart con il gemello digitale

Open Fiber ha introdotto un nuovo sistema di progettazione della rete in fibra ottica con RealCity, una piattaforma software che consente di navigare un modello tridimensionale e reale del territorio, effettuando misurazioni e rilievi da remoto, rendendo così la fase progettuale più rapida, efficiente e sostenibile. Giuseppe Gola, Amministratore Delegato di Open Fiber, ha dichiarato che "eliminare il digital divide nel nostro Paese è una missione sociale, una sfida da portare a termine mettendo in campo tutte le risorse a disposizione". Grazie a Real City, sarà possibile visualizzare dati georeferenziati, avere una rappresentazione reale del territorio e della rete, visualizzare i percorsi e gli elementi nodali della rete in un ambiente 3D, eseguire misurazioni accurate, monitorare la qualità del lavoro ed effettuare test anche da remoto, scambiare informazioni georeferenziate. Il sistema, quindi, permetterà di effettuare rilevamenti utili alla costruzione della rete da remoto, riducendo al minimo i tempi di progettazione e garantendo una maggiore efficienza e rapidità. Inoltre, tutti gli spostamenti sul territorio che si eviteranno grazie all'implementazione di questo sistema renderanno l'intero progetto ancor più sostenibile.