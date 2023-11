FI, più fondi al bonus psicologo, 40 milioni dal 2024

Dieci milioni in più al bonus psicologo nel 2023, facendo triplicare le risorse a disposizione e portandole a 15 milioni, e 40 milioni dal 2024 con il fondo che quintuplica rispetto agli 8 milioni attualmente previsti. Forza Italia chiede risorse per il bonus in un emendamento a firma della capogruppo Licia Ronzulli e di Claudio Lotito al decreto anticipi in commissione Bilancio. La copertura è individuata, per il 2023, dalle maggiori entrate Iva su benzina e gasolio per autotrazione, dovuta all'aumento dei prezzi e in parte, per il 2024 dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali. Anche il Pd con Sensi chiede più fondi.