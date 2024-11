FI, avanti sul taglio tasse, anche un solo punto di Irpef

"Noi siamo per andare avanti sulla riduzione delle tasse, se i soldi del concordato sono pochi si farà una piccola riduzione, se sono di più sarà più grande". Così Raffaele Nevi portavoce nazionale di FI, interpellato sul possibile utilizzo delle risorse derivanti dal concordato. "L'importante è ridurre le tasse al ceto medio", sottolinea Nevi. E se le risorse bastassero a ridurre l'aliquota Irpef solo di un punto? "Per noi va bene tuto quello che riduce le tasse" e riteniamo sia "giusto quello che dice Giorgetti sulla necessità di essere prudenti". Nevi ricorda, infine, come già detto da Antonio Tajani, che adesso ci sono a disposizione anche i 430 milioni che non sono stati usati per ridurre il canone Rai: potrebbero essere usati "per l'Irpef - afferma - o per aumentare le pensioni minime".