Festival dell'Economia di Trento: venti anni di successi e dialoghi sull'Europa

Prende il via il Festival dell'Economia di Trento con una prima giornata ricca di appuntamenti da non perdere. La manifestazione, realizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell'Università, quest'anno festeggia i suoi venti anni.

Il ruolo, le scelte e i rischi per l'Europa sono al centro del programma del Festival che, nella prima giornata, vedrà la presenza di cinque ministri, tra cui Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Daniela Santanchè e Guido Crosetto, due Premi Nobel e grandi imprenditori.

Previsto anche il dialogo dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone con Giulio Tremonti; la video l'intervista del direttore SkyTg24 Giuseppe De Bellis a Marco Tronchetti Provera ed un dibattito al quale parteciperà Andrea Illy. Tra i protagonisti del primo giorno anche il presidente del Cnel Renato Brunetta.

A concludere la giornata sarà la cerimonia inaugurale del Festival con il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del pontificio consiglio per la cultura. Si alterneranno poi sul palco anche gli organizzatori del Festival: Maria Carmela Colaiacovo, presidente gruppo 24 Ore; Flavio Deflorian, rettore dell'Università di Trento; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento; Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo 24 Ore, e Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore.

In parallelo prenderanno il via anche gli incontri dei palinsesti del Fuori Festival, Economie dei Territori e Incontri con l'Autore.