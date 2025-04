Ferrovie dello Stato: Ricavi operativi record a 16,5 miliardi, investimenti tecnici a 17,6 miliardi

Il Cda di Ferrovie dello Stato ha approvato i conti al 31 dicembre 2024 del gruppo Fs che mettono in evidenza ricavi operativi in forte crescita a 16,5 miliardi e investimenti tecnici a 17,6 miliardi (erano 16 miliardi nel 2023), che rappresenta "il miglior risultato di sempre", sottolinea il gruppo. In particolare i ricavi operativi sono stati trainati dalle performance operative del business trasporto passeggeri.

L'ebitda è a circa 2,2 miliardi di euro (+1%) in linea con il 2023 a conferma della solidità dei risultati operativi del Gruppo mentre l'ebit si attesta a 343 milioni di euro (+1,5%).

Sono 12 miliardi quelli già spesi per gli impegni relativi al Pnrr da parte di Fs "superiori alla pianificazione prevista". 15,2 miliardi di euro di gare sono già aggiudicate nel 2024, e "segnano lo straordinario sforzo del gruppo per la messa a terra di opere infrastrutturali strategiche per il Paese", emerge dalla relazione che accompagna i conti del 2024 delle Ferrovie.