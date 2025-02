Ferretti supera obiettivi 2024: portafoglio ordini record a 1,7 miliardi

Ferretti supera gli obiettivi che si era data per il 2024 e si presenta con un portafoglio ordini che raggiunge il miglior risultato di sempre, a 1,7 miliardi, in crescita dell'11,6% rispetto a un anno fa e del 25,5% rispetto al 30 settembre. I ricavi netti sul nuovo sono pari a 1.173,3 milioni (+5,6%), l'ebitda adjusted di 190 milioni è cresciuto del 12,3% e l'utile netto è salito a 88,2 milioni (+5,6%).

Il cda che ha approvato i conti ha anche cooptato Tan Ning e Hao Qinggui, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Xu Xinyu (amministratore esecutivo) e Zhang Quan (amministratore non esecutivo, non indipendente), entrambi per ragioni anagrafiche.

"Chiudiamo il 2024 con grande ottimismo e la soddisfazione di aver raggiunto traguardi straordinari - commenta l'ad Alberto Galassi, che nel pomeriggio presenterà i risultati alla comunità finanziaria - il portafoglio ordini ha raggiunto la cifra record di 1,7 miliardi di euro. Il miglior risultato di sempre, trainato non solo dall'eccezionale performance dell'ultimo trimestre dell'anno, ma anche dalla costante fiducia dei nostri clienti nella nostra capacità di innovare, garantire qualità e offrire massima affidabilità. In termini di profittabilità, abbiamo superato la guidance 2024 con un margine del 16,2%, un risultato che attesta la nostra efficienza operativa e la capacità di garantire elevati livelli di redditività".

"Questi successi - aggiunge - rafforzano la nostra determinazione e ci proiettano con ancora più slancio verso il futuro. Per questo, continueremo a investire per espandere la nostra presenza sui mercati globali, puntando sull'innovazione tecnologica e sul potenziamento della nostra gamma di prodotti, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la leadership di Ferretti Group".