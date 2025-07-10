Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ferrero ha raggiunto accordo per acquistare Kellogg

Ferrero ha raggiunto un accordo per acquistare WK Kellogg per 23 dollari per azione in contanti. E' quanto si legge in una nota. L'accordo è stato approvato all'unanimità dal consigli di amministrazione di WK Kellogg. Ferrero e WK Kellogg "hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Ferrero ha accettato di acquistare WK Kellogg per 23 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale complessivo di 3,1 miliardi", afferma una nota nella quale si precisa che "l'acquisizione fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero".

"Sono lieto di dare il benvenuto a WK Kellogg nel gruppo Ferrero. Questa è più di una semplice acquisizione: rappresenta l'unione di due aziende con un'importante tradizione a generazioni di consumatori fedeli", ha detto Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo Ferrero.

