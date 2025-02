Ferrero chiude l'anno fiscale 2023/2024 con un fatturato di 18,4 miliardi di euro

Il gruppo Ferrero, attraverso la sua holding Ferrero International, ha chiuso l'esercizio 2023/2024 con un fatturato consolidato di 18,4 miliardi di euro, in aumento dell'8,9% rispetto al fatturato dell'anno precedente, proseguendo la strategia di crescita guidata dal presidente esecutivo, Giovanni Ferrero, ed eseguita dal ceo Lapo Civiletti. Il totale degli investimenti conto capitale nell'anno finanziario 23/24 ha registrato un aumento del 18%, raggiungendo i 958 milioni di euro, in particolare negli Stati Uniti, in Italia, in Germania e in Cile.