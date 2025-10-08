Ferrari presenta il piano al 2030 e svela cuore dell'elettrica

Ferrari presenta giovedì 9 ottobre, a Maranello, il piano strategico al 2030. Ci saranno il presidente esecutivo John Elkann, l'amministratore delegato Benedetto Vigna e la prima linea della direzione dell'azienda. Arriveranno a Maranello 300 ospiti internazionali tra media e investitori.

Le attese maggiori sono per la prima supercar elettrica Ferrari, anche se la presentazione della vettura avverrà in tre fasi: per ora sarà svelato solo il cuore tecnologico, mentre per il design bisognerà aspettare l'inizio del 2026 e l'auto completa si vedrà nella primavera del prossimo anno. "È un capolavoro di tecnologia, design e caratteristiche uniche. Sarà un viaggio di scoperta emozionante. È la prima del suo genere, ma ricca di tutti gli aspetti che rendono una vera Ferrari" ha detto a maggio Vigna. Le consegne sono previste fra un anno.

Ci sono molte aspettative anche per i nuovi obiettivi finanziari, in particolare le previsioni di ricavi, utili, volumi, la politica dei dividendi. Ferrari farà luce sui piani di crescita delle sue tre anime - il racing, le sport cars e il lifestyle - a 10 anni dalla quotazione. Sarà anche reso noto il piano di lancio dei prossimi modelli. I conti del terzo trimestre saranno esaminati dal board il 5 novembre.