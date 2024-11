Seduta molto pesante per Ferrari in Piazza Affari dopo i dati del terzo trimestre dell'anno: il titolo ha chiuso in calo del 7% a 407 euro in una giornata di progressive vendite. Le consegne totali sono state 3.383, il 2% in meno, e in generale gli analisti attendevano una migliore 'resistenza' del gruppo in questo momento di mercato difficile per le case automobilistiche.