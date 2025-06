Ferrari, Benedetto Vigna: impatto dei dazi incerto, attesa per valutazioni future

"Dirò cose che sono relative al primo trimestre perché non voglio anticipare nulla. Noi non vediamo nessun impatto particolare, dobbiamo aspettare secondo me del tempo per vedere cosa succede". Così il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, a margine dell'assemblea di Confindustria Brescia, su eventuali impatti dei dazi. "Dal punto di vista della guidance -aggiunge - possiamo avere un impatto di 50 punti base su alcune marginalità ma vediamo. La situazione è fluida".