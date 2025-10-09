Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
9 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ferrari, 4 nuovi lanci per anno, 20% offerta elettrica

Ferrari prevede quattro nuovi lanci per anno, in media, pianificati fra il 2026 e il 2030. La Ferrari elettrica sarà un'aggiunta all'offerta dei modelli di gamma. Nel 2030 l'offerta di prodotti sarà per il 40% Ice, 40% ibrida e 20% elettrica. E' quanto prevede il piano strategico al 2030 che la casa di Maranello presenta nel Capital Markets Day ai media e agli investitori finanziari. I clienti attivi sono 90.000, dal 2022 ne sono stati acquisiti 32.300 nuovi. Il 45% è diventato collezionista dal 2022 in poi, il numero di Ferrari da loro possedute è salito del 20%. Saranno aperti nuovi centri Tailor Made a Tokio e Los Angeles.

