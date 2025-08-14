Ferragosto, stranieri protagonisti nelle città d'arte italiane

Ferragosto all'insegna del turismo internazionale nelle città d'arte. Se le alte temperature spingono molti italiani verso mare, montagna e collina, nelle mete culturali del nostro Paese il turismo straniero si conferma protagonista. Secondo le stime di Assoturismo-Cst, nel fine settimana di Ferragosto le presenze nelle città d'arte italiane supereranno quota 1,6 milioni, con una netta prevalenza di visitatori provenienti dall'estero: circa il 66% del totale.

Le destinazioni più richieste restano le grandi icone del patrimonio culturale nazionale — Roma, Venezia, Firenze e Napoli — che in questi giorni vedono strade, piazze e musei animati da gruppi di turisti internazionali. Ma il fascino dell'Italia non si ferma alle grandi capitali del turismo: numerosi viaggiatori stranieri scelgono anche centri più piccoli, disseminati in tutte le regioni, attratti dalla combinazione unica di borghi storici, paesaggi suggestivi e ricca tradizione enogastronomica.

La capacità di attirare la domanda internazionale conferma il ruolo centrale del turismo culturale nella bilancia dei flussi turistici, e la necessità di politiche mirate a sostenere sia le grandi città d'arte sia i piccoli centri che custodiscono pezzi importanti della storia e dell'identità italiana.