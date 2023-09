Fermare l'aumento dei tassi, Visco vicino al livello

In base alla mia comprensione dell'evoluzione delle determinanti fondamentali dell'inflazione di fondo, considerando gli effetti attuali dovuti al forte e rapido inasprimento delle condizioni monetarie, ritengo che siamo vicini al punto in cui fermare l'aumento dei tassi", ha dichiarato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante un incontro a Milano per la presentazione del libro 'Oltre le colonne d'Ercole' del Vice Presidente dell'Ispi Franco Bruni. "È necessario essere aperti alla possibilità di reagire nel caso si verifichino nuovi shock sui prezzi al consumo, la cui probabilità non è trascurabile ma neppure, ad oggi, particolarmente elevata", ha aggiunto Visco. "Occorre anche essere prudenti nell'orientare il ritorno dei tassi di policy (quelli della politica monetaria) su livelli in linea con l'evoluzione dell'economia dell'area dell'euro attesa in un equilibrio di medio periodo", ha proseguito il Governatore della Banca d'Italia, secondo il quale "le condizioni monetarie dovranno rimanere sufficientemente restrittive per il tempo necessario a garantire un rientro duraturo dell'inflazione su valori coerenti con la stabilità dei prezzi". "Durante la pandemia sono stati necessari interventi, così come lo sono stati per l'aumento dei prezzi dell'energia, ma non possono essere strumenti permanenti da mantenere nel tempo", ha spiegato Visco in riferimento al Superbonus. "Avrebbe dovuto concludersi presto, come abbiamo detto noi e come hanno detto altri", ha concluso il Governatore della Banca d'Italia durante l'incontro nella sede dell'Ispi.