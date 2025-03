Fenice: approvato aumento di capitale da 6,4 milioni, Chiara Ferragni in prima linea

Via libera in assemblea all'aumento di capitale da 6,4 milioni di Fenice, la società titolare dei marchi di Chiara Ferragni. La delibera con i termini posposti dall'amministratore unico Claudio Calabi - si legge in una nota - è passata con il voto favorevole di Sisterhood e di Alchimia. In particolare Sisterhood si è detta "pronta a sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alla quota detenuta" ed eventualmente anche per la parte che non fosse sottoscritta dagli altri soci, per consentire a Fenice di "proseguire con successo la propria attività".

Chiara Ferragni possiede il 32,5% di Fenice attraverso la holding Sisterhood, Paolo Barletta attraverso Alchimia il 40% e Pasquale Morgese il 27,5%. Secondo quanto si apprende quest'ultimo non sarebbe orientato a sottoscrivere l'aumento.

Oltre all'aumento, gli azionisti di Fenice hanno approvato il bilancio, che ha accusato le perdite dell'ultimo anno a seguito delle vicende legate alle sponsorizzazioni dei pandori e delle uova di pasqua. Fenice, secondo quanto risulta da indiscrezioni, non essendo i dati di dominio pubblico in quanto la società non è quotata in Piazza Affari, a seguito di ricavi che nel 2023 hanno raggiunto i 12 milioni di euro, avrebbe chiuso l'esercizio del 2024 con una cifra al di sotto dei 2 milioni, cumulando nel biennio perdite fino a 10 milioni.