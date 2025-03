Fedrigoni rinuncia all'accordo con distributore tedesco per marchio Fabriano

Fedrigoni pronto a fare un passo indietro sull'accordo con il distributore tedesco sull'utilizzo del marchio carta Fabriano. "Prendiamo atto con rammarico dell'impossibilità di procedere con l'accordo di licenza d'uso del marchio Fabriano per la carta da fotocopie stretto con Paperfast, distributore italiano del gruppo Jacob Jürgensen, vista la posizione assunta da diversi stakeholder coinvolti. Nel rispetto del dialogo costruttivo instaurato con la Regione Marche, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e le parti sociali, siamo disposti a fare un passo indietro, ma per il territorio questa non è una vittoria bensì una sconfitta". E' quanto afferma con una nota il gruppo Fedrigoni, riferendosi all'accordo sottoscritto con il distributore tedesco che ha sollevato una levata di scudi da parte di istituzioni e sindacati.