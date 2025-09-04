Fedriga, per presidenza Porto Trieste penso decisione entro mese

Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima oraFedriga, per presidenza Porto Trieste penso decisione entro mese
4 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Situazione si era oggettivamente complicata

"Ho sentito più volte il ministro Salvini; entro il mese di settembre penso che il ministro prenderà una decisione, sono ovviamente ottimista, dobbiamo cercare risolvere una situazione che oggettivamente si era complicata". Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha risposto oggi alle domande dei giornalisti in merito alla nomina del nuovo presidente del Porto di Trieste e Monfalcone dopo le tante polemiche e i nomi scartati.

© Riproduzione riservata