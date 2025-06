Federmeccanica, non ci sottraiamo al confronto sul contratto

Nell'incontro di oggi con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali "abbiamo colto una novità: la disponibilità del sindacato a discutere di tutto senza nessuna pregiudiziale". Così Federmeccanica e Assistal in una nota, sottolineando che "se questo sarà confermato Federmeccanica non si sottrarrà al confronto con l'obiettivo di rinnovare il Ccnl a condizioni compatibili per tutte le imprese nel rispetto delle regole".

Federmeccanica risponde alla Fiom che ha parlato di una loro indisponibilità al confronto. "Lo sciopero dei metalmeccanici ha mobilitato il ministero del Lavoro, purtroppo Federmeccanica e Assistal hanno deciso di riconfermare la propria indisponibilità al confronto al dialogo e alla trattativa. Noi ribadiamo che siamo disponibili a sedere al tavolo delle trattative a partire dalla nostra piattaforma, per migliorare il salario, le condizioni di lavoro e per dare stabilità alle lavoratrici e ai lavoratori italiani dell'industria metalmeccanica", ha detto il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma, uscendo dal ministero del Lavoro.