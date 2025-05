Federico Freni: Consob autonoma, rispetto per le valutazioni di Paolo Savona

"La Consob è un'autorità indipendente, noi rispettiamo la sua autonomia e la valutazione. Ciascuno fa il suo mestiere". Così il sottosegretario al ministero dell'Economia, Federico Freni, a margine di una iniziativa del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, dopo le dichiarazioni del presidente della Consob Paolo Savona.

"Questa cosa a me dispiace - ha aggiunto - però mi sembrerebbe particolare che il presidente della Consob possa sentirsi attaccato perché viene criticato da alcuni". Tra l'altro "non mi sembra che il governo abbia espressamente criticato l'operato della Consob", ha aggiunto Freni. "La Consob - ha concluso - fa il suo mestiere, ciascuno ha le sue opinioni, a me sembra ci sia molto un carico emotivo, forse anche sovradimensionato".